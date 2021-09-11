В "Нафтогазе" рассказали, как можно заблокировать работу "Северного потока-2"

США еще могут заблокировать работу российского газопровода "Северный поток 2". Для этого необходимо ввести санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы "Нафтогаза" Юрия Витренко на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Витренко заявил, что санкции США долгое время блокировали строительство газопровода. Однако в последнее время ограничения были сняты.

"Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать", - сказал глава "Нафтогаза".