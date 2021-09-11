ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В "Нафтогазе" рассказали, как можно заблокировать работу "Северного потока-2"

Новина українською →
Суббота 11 сентября 2021 10:47
В "Нафтогазе" рассказали, как можно заблокировать работу "Северного потока-2" Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (УНИАН)
Автор: Инна Собора

США еще могут заблокировать работу российского газопровода "Северный поток 2". Для этого необходимо ввести санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы "Нафтогаза" Юрия Витренко на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Витренко заявил, что санкции США долгое время блокировали строительство газопровода. Однако в последнее время ограничения были сняты.

"Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать", - сказал глава "Нафтогаза".

Напомним, США во время визита президента Владимира Зеленского пообещали Украине конкретные шаги в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2".

В ОП заявили, что эти обещания должны "лечь на бумагу".

Читайте РБК-Украина в Google News
Юрий Витренко Северный поток-2 Нафтогаз Украины
NEWS
Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных
Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси