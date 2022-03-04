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США готовы рассмотреть форматы новых переговоров с Россией: Госдеп назвал условие

Автор: Артур Родивилов

США готовы рассмотреть форматы возможных новых переговоров с Россией о международной безопасности. Москва должна продемонстрировать приверженность дипломатии в ситуации с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Госдепа Кристофер Родинсона.

Он также прокомментировал итоги второго раунда российско-украинских переговоров.

"Насколько я понимаю, переговоры между Россией и Украиной только что завершились на сегодня. Мы надеемся, что в конечном счёте они приведут к тому, что Россия немедленно прекратит свое вторжение и выведет войска с Украины", - заявил он.

Напомним, пока стороны продвинулись только в гуманитарном вопросе. Украина и РФ договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Для взаимодействия будет создан специальный канал связи.

Ранее Владимир Зеленский объяснил мотивацию переговоров с агрессором.

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Вторжение России в Украину