RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США готові розглянути формати нових переговорів з Росією: Держдеп назвав умову

Автор: Артур Родивилов

США готові розглянути формати можливих нових переговорів з Росією про міжнародну безпеку. Москва має продемонструвати прихильність дипломатії в ситуації з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Держдепу Крістофера Робінсона.

Він також прокоментував підсумки другого раунду російсько-українських переговорів.

"Наскільки я розумію, переговори між Росією і Україною щойно завершилися на сьогодні. Ми сподіваємося, що зрештою вони приведуть до того, що Росія негайно припинить своє вторгнення і виведе війська з України", - заявив він.

Нагадаємо, поки сторони просунулися тільки в гуманітарному питанні. Україна і РФ домовилися про можливість тимчасового припинення вогню для організації гуманітарних коридорів. Для взаємодії буде створено спеціальний канал зв'язку.

Раніше Володимир Зеленський пояснив мотивацію переговорів з агресором.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України