США готові розглянути формати нових переговорів з Росією: Держдеп назвав умову

США готові розглянути формати можливих нових переговорів з Росією про міжнародну безпеку. Москва має продемонструвати прихильність дипломатії в ситуації з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Держдепу Крістофера Робінсона.

"Наскільки я розумію, переговори між Росією і Україною щойно завершилися на сьогодні. Ми сподіваємося, що зрештою вони приведуть до того, що Росія негайно припинить своє вторгнення і виведе війська з України", - заявив він.

Нагадаємо, поки сторони просунулися тільки в гуманітарному питанні. Україна і РФ домовилися про можливість тимчасового припинення вогню для організації гуманітарних коридорів. Для взаємодії буде створено спеціальний канал зв'язку.

Раніше Володимир Зеленський пояснив мотивацію переговорів з агресором.

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