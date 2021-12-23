США готовы провести встречу с Россией в январе: дата и место пока не определены

США готовы провести встречу с Россией по "гарантиям безопасности" в январе следующего года. Однако точная дата и место пока не установлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"США готовы встретиться с Россией в январе… дата и место пока не определены", - написала Джейкобс со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По ее словам, США заявили, что существенный прогресс в переговорах по "гарантиям безопасности" может быть достигнут только при условии деэскалации.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила переговоры с Россией в Женеве.