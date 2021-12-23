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США готові провести зустріч з Росією в січні: дата і місце поки не визначені

Автор: Дмитрий Кузнецов

США готові провести зустріч з Росією щодо "гарантій безпеки" в січні наступного року. Однак точна дата і місце поки не встановлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт кореспондента Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

"США готові зустрітися з Росією в січні... дата і місце поки не визначені", - написала Джейкобс з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

За її словами, США заявили, що істотний прогрес у переговорах щодо "гарантій безпеки" може бути досягнутий тільки за умови деескалації.

Тим часом прессекретар Білого дому Джен Псакі не підтвердила переговори з Росією в Женеві.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що США і РФ готові почати переговори про "гарантії безпеки" на початку наступного року в Женеві.

Зазначимо, раніше США і ЄС назвали умову для переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки".

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