ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США готовы к проведению новых переговоров Байдена и Путина, - Госдеп

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 21:57
США готовы к проведению новых переговоров Байдена и Путина, - Госдеп Фото: президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы к новым переговорам между президентом Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры между президентами могут состояться, если это будет способствовать сдвигу в двусторонних переговорах между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы считаем, что мы находимся в том моменте, когда другое взаимодействие на уровне лидеров имеет потенциал для продвижения. Но это будет зависеть от того, где мы окажемся после следующего шага", - заявил Прайс.

При этом он добавил, что Джо Байден неоднократно заявлял, что готов провести новые переговоры с Путиным.

"Президент Байден неоднократно заявлял, думаю, в последний раз во время его пресс-конференции в прошлом месяце, что мы остаемся открытыми и благоприятными для переговоров (между США и РФ, - ред.) на уровне лидеров", - заявил Прайс.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что Байден всегда готов к взаимодействию с Путиным, однако пока нет решений о новых контактах между ними.

Добавим, что 21 января в Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. На встрече обсуждались "гарантии безопасности" для России.

Отметим, по ее итогам Блинкен заявил, что Байден готов к диалогу с Путиным, если в этом возникнет необходимость.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Владимир Путин
NEWS
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу