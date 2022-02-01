США готовы к проведению новых переговоров Байдена и Путина, - Госдеп
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы к новым переговорам между президентом Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры между президентами могут состояться, если это будет способствовать сдвигу в двусторонних переговорах между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы считаем, что мы находимся в том моменте, когда другое взаимодействие на уровне лидеров имеет потенциал для продвижения. Но это будет зависеть от того, где мы окажемся после следующего шага", - заявил Прайс.
При этом он добавил, что Джо Байден неоднократно заявлял, что готов провести новые переговоры с Путиным.
"Президент Байден неоднократно заявлял, думаю, в последний раз во время его пресс-конференции в прошлом месяце, что мы остаемся открытыми и благоприятными для переговоров (между США и РФ, - ред.) на уровне лидеров", - заявил Прайс.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что Байден всегда готов к взаимодействию с Путиным, однако пока нет решений о новых контактах между ними.
Добавим, что 21 января в Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. На встрече обсуждались "гарантии безопасности" для России.
Отметим, по ее итогам Блинкен заявил, что Байден готов к диалогу с Путиным, если в этом возникнет необходимость.