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США готовы предоставить Украине дополнительное вооружение, - Пентагон

Фото: спикер Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине дополнительное вооружение. В частности, западные или американские системы, чтобы позволить украинским военным вести боевые действия на Донбассе.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Соединенные Штаты готовы пойти навстречу и предоставить Украине другие западные или американские системы, чтобы позволить им вести боевые действия на Донбассе. И это требует некоторой подготовки, верно? Это означает, что придется вывести некоторых украинских солдат из боя", - заявил он.

Кирби подчеркнул, что перед тем как предоставить новое вооружение Вашингтон хочет убедиться, что ВСУ получат системы, к которым они привыкли, а также системы, которые им необходимы, без ненужного снижения их боеготовности на местах.

Напомним, в Украину уже прибыли американские ракетные системы HIMARS.

Кроме того, США выделит Украине военную помощь еще на 450 млн долларов.

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