США готові надати Україні додаткове озброєння, - Пентагон

"Сполучені Штати готові піти назустріч і надати Україні інші західні або американські системи, щоб дозволити їм вести бойові дії на Донбасі. І це вимагає певної підготовки, чи не так? Це означає, що доведеться вивести деяких українських солдатів з бою", - заявив він.

Кірбі підкреслив, що перед тим як надати нове озброєння Вашингтон хоче переконатися, що ЗСУ отримають системи, до яких вони звикли, а також системи, які їм необхідні, без непотрібного зниження їх боєготовності на місцях.