UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США готовы отменить санкции против Ирана, идущие вразрез с ядерной сделкой

Автор: Даша Харченко

США готовы отменить санкции, которые идут вразрез с ядерной сделкой с Ираном. При этом требование иранских властей отменить все санкции приведет к тупику.

Об этом заявил чиновник из Госдепартамента.

Он также раскритиковал подход предыдущей администрации Дональда Трампа в давлении на Иран.

"Соединенные штаты увидели на переговорах в Вене признаки того, что Иран намерен вернуться к ядерной сделке, однако требование Ирана снять все введенные после 2017 года санкции неприемлемо для США", - заявил журналистам высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Ранее Госдепартамент США заявил о готовности смягчить санкции против Ирана. При этом в Вашингтоне ожидают, что санкции будут отменены не в одностороннем порядке.

Напомним, президент США Джо Байден продлил действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году. Ограничительные меры Вашингтон продолжил на год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Иранядерное соглашениеСоединенные Штаты Америки
Читайте также
"Военные нужды". Байден запросил 715 млрд долларов на сдерживание РФ и Китая
Прогноз погоды