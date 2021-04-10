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У США готові скасувати санкції проти Ірану, що йдуть всупереч ядерній угоді

Автор: Даша Харченко

США готові скасувати санкції, які йдуть всупереч з ядерною угодою з Іраном. При цьому вимога іранської влади скасувати всі санкції призведе до безвиході.

Про це заявив чиновник Держдепартаменту.

Він також розкритикував підхід попередньої адміністрації Дональда Трампа в тиску на Іран.

"Сполучені штати побачили на переговорах у Відні ознаки того, що Іран має намір повернутися до ядерної угоди, однак вимога Ірану зняти всі введені після 2017 року санкції неприйнятно для США", - заявив журналістам високопоставлений чиновник Держдепартаменту.

Раніше Держдепартамент США заявив про готовність пом'якшити санкції проти Ірану. При цьому у Вашингтоні очікують, що санкції будуть скасовані не в односторонньому порядку.

Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив дію санкцій проти Ірану, введені в 1995 році. Обмежувальні заходи Вашингтон продовжив на рік.

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