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США готовы оказывать давление на Россию для достижения мира на Донбассе, - Помпео

Новости » Политика     28.11.2019 - 10:03
США готовы оказывать давление на Россию для достижения мира на Донбассе, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео заверил в поддержке Украины

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о поддержке Украины в усилиях достичь мира на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Помпео.

Американский дипломат отметил, что США готовы работать с союзниками, чтобы надавить на Россию и заставить ее прекратить агрессию.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в их усилиях по достижению мирного урегулирования на востоке Украины. Наша поддержка суверенитета Украины остается неизменной, и мы полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства", - написал Помпео.

США готовы оказывать давление на Россию для достижения мира на Донбассе, - Помпео

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что политика США относительно Украины является четкой и успешной. Однако, по его словам, остается много вызовов: россияне все еще остаются на Донбассе, президент Украины все еще работает над проблемами с коррупцией.

РБК-Украина писало, что США выразили полную поддержку мирным инициативам Киева перед запланированным на декабрь саммитом в нормандском формате.

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