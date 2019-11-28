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США готові чинити тиск на Росію для досягнення миру на Донбасі, - Помпео

Новини » Політика     28.11.2019 - 10:03
США готові чинити тиск на Росію для досягнення миру на Донбасі, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео запевнив у підтримці України

Державний секретар США Майк Помпео, заявив про підтримку України в зусиллях досягти миру на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Помпео.

Американський дипломат зазначив, що США готові працювати з союзниками, щоб натиснути на Росію і змусити її припинити агресію.

"Сполучені Штати підтримують Україну в їх зусиллях по досягненню мирного врегулювання на сході України. Наша підтримка суверенітету України залишається незмінною, і ми сповнені рішучості працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб чинити тиск на Росію, щоб вона виконала свої зобов'язання", - написав Помпео.

США готові чинити тиск на Росію для досягнення миру на Донбасі, - Помпео

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що політика США щодо України є чіткою і успішної. Однак, за його словами, залишається багато викликів: росіяни все ще залишаються на Донбасі, президент України все ще працює над проблемами з корупцією.

РБК-Україна писало, що США висловили повну підтримку мирним ініціативам Києва перед запланованим на грудень саміту в нормандському форматі.

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