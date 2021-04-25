США готовы оказать помощь властям Ирака из-за пожара в больнице Багдада

США готовы оказать помощь властям Ирака после пожара в больнице Багдада, где погибли заразившиеся коронавирусом пациенты. Белый дом выразил соболезнования в связи с трагедией.

Об этом говорится в письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, опубликованном на сайте Белого дома.

"Мы скорбим о гибели людей в результате пожара в больнице Ибн аль-Хатиба в Багдаде. Мы поддерживаем связь с иракскими официальными лицами и предлагаем помощь”, - отмечается в сообщении. Салливан добавил, что стратегическое партнерство с Ираком - это прежде всего партнерство между нашими двумя народами. "Мы готовы поддержать правительство Ирака и его народ в этот трагический момент", - добавил он.