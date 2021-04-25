США готові надати допомогу владі Іраку через пожежу в лікарні Багдада

США готові надати допомогу владі Іраку після пожежі в лікарні Багдада, де загинули хворі на коронавірус пацієнти. Білий дім висловив співчуття у зв'язку з трагедією.

Про це йдеться в письмовій заяві помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, опублікованому на сайті Білого дому

"Ми сумуємо про загибель людей в результаті пожежі в лікарні Ібн аль-Хатіба в Багдаді. Ми підтримуємо зв'язок з іракськими офіційними особами і пропонуємо допомогу", - наголошується в повідомленні. Салліван додав, що стратегічне партнерство з Іраком - це перш за все партнерство між нашими двома народами. "Ми готові підтримати уряд Іраку і його народ в цей трагічний момент", - додав він.