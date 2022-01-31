США готовы оказать давление на Россию на Совете Безопасности ООН

США и союзники готовы оказать давление на Россию из-за Украины на Совете безопасности ООН в понедельник, 31 января. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По ее словам, Совет Безопасности ООН окажет сильное давление на Россию, чтобы обсудить сосредоточение ее войск на границе с Украиной.
Томас-Гринфилд.
Напомним, что в понедельник пройдет заседание Совета безопасности ООН из-за угрозы вторжения РФ в Украину. Инициатором заседания стали США.
Также сообщалось, что Россия может сорвать это заседание. Об этом стало известно из заявления заместителя посла России в ООН.