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США готовы оказать давление на Россию на Совете Безопасности ООН

Автор: Наталья Скороход

США и союзники готовы оказать давление на Россию из-за Украины на Совете безопасности ООН в понедельник, 31 января. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По ее словам, Совет Безопасности ООН окажет сильное давление на Россию, чтобы обсудить сосредоточение ее войск на границе с Украиной.

Томас-Гринфилд.

Напомним, что в понедельник пройдет заседание Совета безопасности ООН из-за угрозы вторжения РФ в Украину. Инициатором заседания стали США.

Также сообщалось, что Россия может сорвать это заседание. Об этом стало известно из заявления заместителя посла России в ООН.

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