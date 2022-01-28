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Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине

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Пятница 28 января 2022 19:59
Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине Фото: Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Валерия Полищук

Россия хочет отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной. Заседание, инициированное Соединенными Штатами, запланировано на понедельник, 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя посла России в ООН Дмитрия Полянского в Twitter.

"Я не могу припомнить другого случая, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные необоснованные утверждения и предположения в качестве угрозы международному порядку от кого-то другого", - написал он.

При этом Полянский выразил надежду, что члены Совбез ООН не поддержат проведение заседания по Украине.

"Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный пиар-ход, позорящий репутацию Совета Безопасности ООН", - добавил он.

Напомним, вчера США созвали заседание Совбеза ООН по поводу угрозы российского военного вторжения в Украину.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что даже мысль о возможности войны России с Украиной является "неприемлемой".

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