Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине

Россия хочет отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной. Заседание, инициированное Соединенными Штатами, запланировано на понедельник, 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя посла России в ООН Дмитрия Полянского в Twitter .

"Я не могу припомнить другого случая, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные необоснованные утверждения и предположения в качестве угрозы международному порядку от кого-то другого", - написал он.

При этом Полянский выразил надежду, что члены Совбез ООН не поддержат проведение заседания по Украине.

"Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный пиар-ход, позорящий репутацию Совета Безопасности ООН", - добавил он.