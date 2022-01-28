США созвали заседание Совбеза ООН из-за угрозы нападения России на Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

Как объявила американский постпред США решили созвать заседание Совбеза ООН после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами. США хотят обсудить угрожающее поведение России в отношении Украины, а также наращивание российских войск у украинской границы и на территории Беларуси.

Этот вопрос, по словам Линды Томас-Гринфилд, имеет "решающее значение для международного мира и безопасности", поэтому члены Совбеза ООН должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы.

"Это не тот момент, чтобы ждать и наблюдать. Сейчас нужно полное внимание Совбеза, и мы надеемся на прямое и целенаправленное обсуждение в понедельник", - подчеркнула она.