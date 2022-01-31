США готові чинити тиск на Росію на Раді Безпеки ООН

США і союзники готові чинити тиск на Росію через Україну на Раді Безпеки ООН у понеділок, 31 січня. Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За її словами, Рада Безпеки ООН чинитиме сильний тиск на Росію, щоб обговорити зосередження її військ на кордоні з Україною.
Томас-Грінфілд.
Нагадаємо, що в понеділок пройде засідання Ради Безпеки ООН через загрозу вторгнення РФ в Україну. Ініціатором засідання стали США.
Також повідомлялося, що Росія може зірвати це засідання. Про це стало відомо із заяви заступника посла Росії в ООН.