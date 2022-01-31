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США готові чинити тиск на Росію на Раді Безпеки ООН

Автор: Наталья Скороход

США і союзники готові чинити тиск на Росію через Україну на Раді Безпеки ООН у понеділок, 31 січня. Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За її словами, Рада Безпеки ООН чинитиме сильний тиск на Росію, щоб обговорити зосередження її військ на кордоні з Україною.

Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, що в понеділок пройде засідання Ради Безпеки ООН через загрозу вторгнення РФ в Україну. Ініціатором засідання стали США.

Також повідомлялося, що Росія може зірвати це засідання. Про це стало відомо із заяви заступника посла Росії в ООН.

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