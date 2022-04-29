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Путину не хватает молодежи, готовой воевать. В США верят в победу Украины

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Вашингтон, Пятница 29 апреля 2022 08:26
Путину не хватает молодежи, готовой воевать. В США верят в победу Украины Фото: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (GettyI mages)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Владимиру Путину не хватает молодежи и средств для войны против Украины. В США уверены, что Россия потерпит поражение.

Об этом Нуланд рассказала в интервью РБК-Украина.

"Мы видим, как Украина воевала невероятно храбро и понесла потери со своей стороны, но мы видим и огромные потери российской стороны убитыми и ранеными. Мы видим их уничтоженную технику. Мы видим, как они теряют огромное количество танков, современных систем, авиации, вооружений, которые Путин не может заменить, потому что ему в этом никто не помогает и потому, что ему не хватает российской молодежи, которая готова воевать в этой ужасной, злобной, жестокой, аморальной войне", - заявила политик.

Также она добавила, что США верят в победу Украины, поэтому пытаются "как можно быстрее предоставить вам (Украине, - ред.) то, что нужно".

"Мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", - добавила Нуланд.

Напомним, вчера, 28 апреля, Палата представителей Конгресса США поддержала ленд-лиз для Украины.

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