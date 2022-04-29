США готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины, - Нуланд

Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины. Чтобы российское вторжение больше не повторилось.

По ее словам, есть вопрос, захочет ли Украины привлечь международных миротворцев для мониторинга любого соглашения о выводе войск и обеспечения безопасности вдоль границ с Россией.

"Поэтому мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", - отметила она.