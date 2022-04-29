США готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины, - Нуланд
Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины. Чтобы российское вторжение больше не повторилось.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
По ее словам, есть вопрос, захочет ли Украины привлечь международных миротворцев для мониторинга любого соглашения о выводе войск и обеспечения безопасности вдоль границ с Россией.
"Поэтому мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", - отметила она.
Напомним, ранее Нуланд допустила послабление санкций против России после вывода ее войск из Украины.
Она также заявила, что президенту России Владимиру Путину не хватает российской молодежи, которая готова воевать против Украины.
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