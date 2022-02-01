США готовы обсудить доступ России к базам НАТО в Румынии и Польше, но есть условие

США готовы обсуждать предоставление России доступа к базам НАТО в Румынии и Польше. Это возможно в том случае, если Москва разрешит инспекцию своих военных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки Bloomberg Дженнифер Якобс.

По словам источников, Россия хочет убедиться, что на базах НАТО нет крылатых ракет "Томагавк". "США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты "Томагавк" не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше. При условии, что Россия предоставит аналогичную информацию об определенных базах в РФ", - говорится в сообщении.