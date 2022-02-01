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США готові обговорити доступ Росії до баз НАТО в Румунії та Польщі, але є умова

Автор: Артур Родивилов

США готові обговорювати надання Росії доступу до баз НАТО в Румунії та Польщі. Це можливо в тому випадку, якщо Москва дозволить інспекцію своїх військових об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки Bloomberg Дженніфер Якобс.

За словами джерел, Росія хоче переконатися, що на базах НАТО немає крилатих ракет "Томагавк".

"США заявили Кремлю, що готові обговорити надання Росії можливості перевірити, що крилаті ракети "Томагавк" не розміщені на базах НАТО в Румунії та Польщі. За умови, що Росія надасть аналогічну інформацію про певні бази у РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати не підуть на поступки Росії за гарантіями безпеки.

Додамо, що раніше МЗС Росії заявило, що вимоги щодо "гарантій безпеки" крім невступу України і Грузії в НАТО мають на увазі виведення військ з Болгарії та Румунії.

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