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США готові забезпечити нафтою Білорусь на 100%, - Помпео

Новини » Енергетика     01.02.2020 - 13:20
США готові забезпечити нафтою Білорусь на 100%, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Виробники США готові забезпечити нафтою Білорусь на 100 % за конкурентними цінами

Американські виробники готові забезпечити Білорусь нефтью на 100 % за конкурентними цінами. Про це у Мінську після зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенко заявив Держсекретар США Майк Помпео, передає Тut.by.

"США хочуть допомогти Білорусі створити свою суверенну державу і наші виробники енергоресурсів готові забезпечувати вас необхідною нафтою на 100 відсотків за конкурентними цінами. Ми самий великий виробник енергоресурсів у світі, і все, що вам потрібно - сказати нам і звернутися до нас", - заявив Помпео.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь планує 30% нафти закуповувати з України. За його словами, у Білорусі зараз немає альтернативи щодо поставок російської нафти.

Зазначимо, Білорусь закупила 80 тисяч тонн норвезької нафти після недомовленостей про транзит російської нафти. Постачання нафти буде здійснюватися через порт в литовській Клайпеді на нафтопереробний завод "Нафтан" в 20-х числах січня.

Крім того, Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів з 1 січня цього року через припинення поставок російської нафти в країну.

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