США готові застосувати силу, щоб змусити Венесуелу співпрацювати, - Рубіо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg , яке цитує виступ державного секретаря США Марко Рубіо в Конгресі.

Рубіо під час слухань запевнив, що адміністрація Трампа не зупиниться перед застосуванням сили, щоб змусити виконуючу обов'язки президента Венесуели Делсі Родрігес співпрацювати з США. У Білому домі, додав він, вважають, що "особисті інтереси", мовляв, "мотивуватимуть" Родрігес просувати ключові цілі США у Венесуелі.

"Ми готові застосувати силу, щоб забезпечити максимальну співпрацю, якщо інші методи не спрацюють... Ми сподіваємося, що це не виявиться необхідним, але ми ніколи не ухилятимемося від нашого обов’язку перед американським народом та нашої місії в цій півкулі", - заявив він.

Віцепрезидент при режимі диктатора Ніколаса Мадуро, Родрігес зобов'язалася відкрити енергосектор країни для компаній з США та забезпечити пільговий доступ до нафтового виробництва. Також вона зобов'язалася витрачати гроші від продажу нафти для купівлі американських товарів.