UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США готові вжити серйозних заходів проти Ірану через можливе постачання ракет РФ, - Держдеп

Фото: заступник речника Держдепу США Ведант Патель (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки та їхні партнери готові вжити серйозних заходів щодо Ірану через можливе постачання Росії балістичних ракет малого радіусу дії.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Ми надзвичайно стурбовані цією інформацією. Ми ясно дали зрозуміти з нашими партнерами по G7, що готові до дій, які можуть призвести до серйозних наслідків", - сказав Патель, коментуючи інформацію про постачання Іраном ракет Росії.

При цьому він не уточнив, про які саме заходи йдеться.

Що передувало

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіуса дії.

Іран в ООН заперечив передачу ракет Росії. Однак пізніше іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Тегеран передав Росії ракети. Він зазначив, що це була частина бартеру. Інша частина угоди - постачання дронів.

Сьогодні у ЄС повідомили, що отримали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІранВійна в УкраїніРакети