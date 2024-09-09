США готовы принять серьезные меры против Ирана из-за возможной поставки ракет РФ, - Госдеп

"Мы очень обеспокоены этой информацией. Мы ясно дали понять с нашими партнерами по G7, что готовы к действиям, которые могут привести к серьезным последствиям", - сказал Патель, комментируя информацию о поставке Ираном ракет России.

При этом он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.