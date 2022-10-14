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США готові вводити санкції проти всіх, хто постачає зброю та боєприпаси до РФ

Фото: США готові вводити санкції проти тих, хто постачає зброю та боєприпаси до РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати можуть запровадити санкції проти людей, країн та компаній, які постачають боєприпаси Росії, або підтримують її військово-промисловий комплекс.

Про це заявив заступник міністра фінансів Уоллі Адейємо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну США.

"Сьогодні вранці Управління контролю за іноземними активами Мінфіну випускає керівництво, в якому чітко вказується, що ми готові і можемо ввести санкції щодо людей, компаній або країн, які постачають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс", - сказав Адейемо.

На питання, що ще можуть зробити західні союзники, щоб посилити тиск на Росію, один європейський фінансовий чиновник за умов анонімності сказав: "Ми можемо розширити список людей, на яких поширюються санкції. Ми можемо розширити кількість товарів, експорт яких обмежений. Але я думаю, що санкції ясно покажуть свій вплив на виробничо-збутові ланцюжки в Росії".

За його словами, санкційний вплив на автомобільний та авіаційний сектори російської економіки найближчим часом цілком очевидний.

Раніше ми писали, що Європейський Союз продовжив на рік санкції проти Росії , спрямовані на боротьбу із застосуванням та розповсюдженням хімічної зброї.

Також повідомлялося, що незважаючи на санкції, американська технологічна компанія постачала комп'ютерне мережеве обладнання російському виробнику ракет для комплексів С-400.

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