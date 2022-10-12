Попри санкції, фірма зі США постачала технології виробнику російських ракет, - ЗМІ

Після 2014 року США запровадили санкції проти Росії, проте американська технологічна компанія постачала комп'ютерне мережеве обладнання російському виробнику ракет для комплексу С-400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Компанія Extreme Networks заявила виданню, що грунтуючись на інформації, наданій інформаційним агентством, вона вважає, що обладнання "могло" продати ММЗ "Авангард" через сурогатного покупця.

Extreme Networks заявила, що обладнання продали без її відома. Компанія додала, не надавши доказів, що посередник у Росії був "причетний" до постачання своєї продукції через підставну компанію "зловмисникам". Компанія Extreme заявила, що повідомляє про свої висновки про ці потенційні продажі владі США.

За даними видання, у період з 2017 по 2021 рік ММЗ "Авангард" придбав обладнання Extreme Networks для своїх ІТ-систем на суму понад півмільйона доларів, згідно з бізнес-документами, з якими ознайомилися Reuters та люди, знайомі з цим питанням. Продукти включали високошвидкісні комутатори, найважливіший структурний елемент корпоративних ІТ-мереж та програмне забезпечення. Записи також показують, що угоди проходили через, здавалося б, невинну корпорацію в Підмосков'ї,та незважаючи на те, що два представники Extreme Networks висловили стурбованість, продаж тривав і далі.

Через шість тижнів після вторгнення Росії в Україну співробітник Extreme Networks подав внутрішню скаргу, з якою ознайомилося агентство Reuters, стверджуючи, що компанія продавала продукцію різним військовим виробникам в Росії.

"Екстремальне обладнання використовується на російських військових кораблях, а саме в системах зв'язку", - йдеться у записці.

Розслідування Reuters у серпні показало, що хоча США та їхні союзники заборонили експорт високих технологій до Росії, щоб спробувати підірвати її оборонну промисловість, а багато технологічних компаній оголосили про припинення експорту до Росії, потік комп'ютерних комплектуючих західних брендів російським клієнтам не припинилося.

Цей звіт про те, як Extreme Networks постачала ММЗ "Авангард" і як мінімум двом іншим російським військовим компаніям, грунтується на інтерв'ю з трьома людьми, знайомими з поставками, а також на огляді Reuters документів за п'ять років до 2021 року. Документи включають звіти про продаж та обміни електронною поштою. між співробітниками Extreme Networks, клієнтами та дистриб'юторами.