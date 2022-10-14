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США готовы вводить санкции против всех, кто поставляет оружие и боеприпасы в РФ

Фото: США готовы вводить санкции против тех, кто поставляет оружие и боеприпасы в РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты могут ввести санкции против людей, стран и компаний, которые поставляют боеприпасы России, или поддерживают ее военно-промышленный комплекс.

Об этом заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

"Сегодня утром Управление по контролю за иностранными активами Минфина выпускает руководство, в котором четко указывается, что мы готовы и можем ввести санкции в отношении людей, компаний или стран, которые поставляют боеприпасы России или поддерживают российский военно-промышленный комплекс", - сказал Адейемо.

На вопрос, что еще могут сделать западные союзники, чтобы усилить давление на Россию, один европейский финансовый чиновник на условиях анонимности сказал: "Мы можем расширить список людей, на которых распространяются санкции. Мы можем расширить количество товаров, экспорт которых ограничен. Но я думаю, что санкции ясно покажут свое влияние на производственно-сбытовые цепочки в России".

По его словам, санкционное влияние на автомобильный и авиационный сектора российской экономики в ближайшем будущем совершенно очевидно.

Ранее мы писали, что Европейский Союз продлил на год санкции против России, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия.

Также сообщалось, что, несмотря на санкции, американская технологическая компания поставляла компьютерное сетевое оборудование российскому производителю ракет для комплексов С-400.

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