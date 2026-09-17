США готовы согласовать передачу Украине ракет для Patriot из Германии

Германия готовится передать Украине дополнительную партию ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Речь идет о 10 единицах MIM-104E GEM-T стоимостью 29,6 млн долларов, которые страна ранее получила от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Государственного департамента США.

"Эта передача отвечает целям США в сфере предоставления помощи в области безопасности. Правительство Соединенных Штатов готово предоставить разрешение на эту передачу, учитывая соображения политического, военного и экономического характера, а также вопросы прав человека и контроля над вооружением", - говорится в документе.

Согласно заключенным договоренностям, передача американского вооружения третьими странами требует обязательного согласия Вашингтона.

Администрация США уже выразила готовность предоставить соответствующее разрешение Берлину для отправки перехватчиков Киеву.

"Украина стремится приобрести эти системы для укрепления своего потенциала противовоздушной обороны, у нее уже есть боеприпасы того же типа", - отметил Госдеп США.