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США готовы согласовать передачу Украине ракет для Patriot из Германии

19:53 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
США готовы согласовать передачу Украине ракет для Patriot из Германии Фото: система ПВО Patriot (Getty Images)
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Германия готовится передать Украине дополнительную партию ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Речь идет о 10 единицах MIM-104E GEM-T стоимостью 29,6 млн долларов, которые страна ранее получила от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Государственного департамента США.

"Эта передача отвечает целям США в сфере предоставления помощи в области безопасности. Правительство Соединенных Штатов готово предоставить разрешение на эту передачу, учитывая соображения политического, военного и экономического характера, а также вопросы прав человека и контроля над вооружением", - говорится в документе.

Согласно заключенным договоренностям, передача американского вооружения третьими странами требует обязательного согласия Вашингтона.

Администрация США уже выразила готовность предоставить соответствующее разрешение Берлину для отправки перехватчиков Киеву.

"Украина стремится приобрести эти системы для укрепления своего потенциала противовоздушной обороны, у нее уже есть боеприпасы того же типа", - отметил Госдеп США.

Напомним, Польша планирует передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Его общая стоимость составит 50 млн евро.

Отметим, что в Минобороны Германии несколько лет работает небольшая команда под названием "Зондерштаб Украина". Она отвечает за ежегодное выделение 11,5 млрд евро военной помощи Киеву и может заключать соглашения на поставку вооружения всего за две недели.

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