США готові передати Україні 10 танків Abrams, - ЗМІ

За даними видання, представник Пентагону заявив, що президент США Джо Байден готовий доставити Україні 10 танків Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину, щоб вона своєю чергою почала поставки Leopard.

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За даними The Wall Street Journal, вже цього тижня адміністрація Байдена може відправити значну кількість танків Abrams M1 в Україну.

Зазначимо, кілька тижнів тому німецькі ЗМІ розповіли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче самостійно передавати танки Leopard Україні й хоче, щоб США також надали українським військам свої Abrams.

У відповідь на ці повідомлення в адміністрації президента США заявили, що кожна країна повинна самостійно ухвалювати рішення про передачу Україні тієї чи іншої зброї. А пізніше новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив опубліковану в ЗМІ інформацію.