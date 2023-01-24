США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ

По данным издания, представитель Пентагона заявил, что президент США Джо Байден готов доставить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, чтобы она в свою очередь начала поставки Leopard.

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Как сообщает The Wall Street Journal, уже на этой неделе администрация Байдена может отправить "значительное количество" танков Abrams M1 в Украину.

"Объявление станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится прислать меньшее количество собственных танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами", - говорится в сообщении.

Белый дом отказался от комментариев.

Отметим, несколько недель назад немецкие СМИ рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет самостоятельно передавать танки Leopard Украине и хочет, чтобы США также предоставили украинским войскам свои Abrams.

В ответ на эти сообщения в администрации президента США заявили, что каждая страна должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине того или иного оружия. А позже вновь назначенный министр обороны Германии Борис Писториус отрицал опубликованную в СМИ информацию.