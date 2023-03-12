США готові передати Греції 300 Bradley на заміну БМП-1 і М113 для України, - ЗМІ

США готові передати Греції 300 бойових броньованих машин M2A2 ODS Bradley (TOMA) на заміну БМП-1 та М113, які країна надає для потреб України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ptisi Diastima.
За даними видання, БМП мають передати у хорошому стан, тож їх можна буде відносно швидко інтегрувати в моторизовані маневрені підрозділи грецької армії.
Зазначається, що США Bradley
Видання повідомляє, що
Німеччина пообіцяла поставити Греції 40 сучасних БМП Marder, щоб країна передала Україні бойові машини піхоти старішого зразка.
Також нещодавно Греція надала Україні боєприпаси та 20 броньованих машин БМП-1.
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