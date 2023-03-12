США готовы передать Греции 300 Bradley на замену БМП-1 и М113 для Украины, - СМИ

США готовы передать Греции 300 боевых бронированных машин M2A2 ODS Bradley (TOMA) взамен БМП-1 и М113, которые страна предоставляет для нужд Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ptisi Diastima.
По данным издания, БМП должны передать в хорошем состоянии, поэтому их можно будет относительно быстро интегрировать в моторизованные маневренные подразделения греческой армии.
Отмечается, что США Bradley
Издание сообщает, что
Германия пообещала поставить Греции 40 современных БМП Marder, чтобы страна передала Украине боевые машины пехоты более старого образца.
Также недавно Греция предоставила Украине боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1.
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