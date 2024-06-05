UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США готові надати Україні кредит на 50 млрд доларів: FT назвав умову

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

США готові надати Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, який буде погашено за рахунок прибутку від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе безстроково продовжити санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Пропозицію США викладено в документі ЄС для обговорення, з яким ознайомилося видання. 

Згідно з документом, США вимагають від ЄС продовжити до закінчення війни санкції проти російських держактивів, які автоматично скасовують кожні пів року за відсутності одноголосного рішення.

Однак будь-яка подібна зміна режиму ЄС потребуватиме схвалення лідерів, включно з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який ревно охороняє своє постійне право вето на рішення про санкції.

Вашингтон наполягає на досягненні угоди напередодні саміту лідерів країн "Великої сімки", який відбудеться в Італії наступного тижня. Механізм фінансування за рахунок прибутку від заморожених активів, як очікується, стане центральним елементом підтримки України. 

Як основний варіант розглядається план США з надання Україні кредиту, можливо, в тандемі з іншими державами G7, приблизно відповідного передбачуваному "прибутку" від сотень мільярдів доларів заморожених активів Росії, що зберігаються на Заході. На думку дипломатів, це може залучити до 50 мільярдів доларів.

Точні деталі кредиту - зокрема термін погашення, відсоткову ставку, чи буде він наданий безпосередньо або через посередника, такого як Світовий банк, - ще не визначено.

Але Вашингтон розглядає будь-який такий кредит як "обумовлений" тим, що ЄС виділить прибуток від активів для виплат і гарантує, що "активи російських центральних банків, що зберігаються в ЄС, залишаться знерухомленими доти, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні". 

 

Кредит Україні від США

Країни "Великої сімки", які підтримують Україну, ведуть переговори про те, як можна задіяти заморожені російські активи на користь України. Сполучені Штати запропонували надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, забезпечений російськими активами.

На зустрічі наприкінці травня міністри фінансів G7 досягли певного прогресу в обговоренні цього питання.

Глава Світового банку заявив, що готовий очолити кредитний фонд G7 для України, якщо буде ухвалено відповідне рішення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти УкраїниЄвросоюзРосійська Федерація