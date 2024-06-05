США готові надати Україні кредит на 50 млрд доларів: FT назвав умову

Пропозицію США викладено в документі ЄС для обговорення, з яким ознайомилося видання.

Згідно з документом, США вимагають від ЄС продовжити до закінчення війни санкції проти російських держактивів, які автоматично скасовують кожні пів року за відсутності одноголосного рішення.

Однак будь-яка подібна зміна режиму ЄС потребуватиме схвалення лідерів, включно з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який ревно охороняє своє постійне право вето на рішення про санкції.

Вашингтон наполягає на досягненні угоди напередодні саміту лідерів країн "Великої сімки", який відбудеться в Італії наступного тижня. Механізм фінансування за рахунок прибутку від заморожених активів, як очікується, стане центральним елементом підтримки України.

Як основний варіант розглядається план США з надання Україні кредиту, можливо, в тандемі з іншими державами G7, приблизно відповідного передбачуваному "прибутку" від сотень мільярдів доларів заморожених активів Росії, що зберігаються на Заході. На думку дипломатів, це може залучити до 50 мільярдів доларів.

Точні деталі кредиту - зокрема термін погашення, відсоткову ставку, чи буде він наданий безпосередньо або через посередника, такого як Світовий банк, - ще не визначено.

Але Вашингтон розглядає будь-який такий кредит як "обумовлений" тим, що ЄС виділить прибуток від активів для виплат і гарантує, що "активи російських центральних банків, що зберігаються в ЄС, залишаться знерухомленими доти, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні".