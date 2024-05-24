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Фінансові керівники G7 погоджують кредит Україні під заставу російських активів

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 12:44
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Фінансові керівники G7 погоджують кредит Україні під заставу російських активів Фото: Фінансові керівники G7 зібралися на саміт в Італії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністри фінансів та голови центральних банків країн "Великої сімки" розпочали 24 травня дводенну зустріч в Італії, прагнучи погодити надання кредиту Україні, гарантованого майбутніми доходами від 300 млрд доларів заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, коментарі офіційних осіб напередодні зустрічі у Стрезе на півночі Італії дозволяють припустити, що жодних точних подробиць щодо плану США надати Україні кредит не з'явиться.

"Ми винесемо пропозицію використовувати непередбачений прибуток від російських активів за найближчі роки. Давайте порівняємо пропозиції. Давайте подивимося, яка з пропозицій є найбільш зручною, найефективнішою і найшвидшою", - заявив журналістам міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер перед відкриттям сесії.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що кредит може становити близько 50 млрд доларів, але суми ще не узгоджені. Інші офіційні особи G7, які брали участь у переговорах, висловили обережність, пославшись на складні юридичні та технічні аспекти, які потрібно вирішити.

У суботу до міністрів приєднається Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що багато питань щодо кредитної пропозиції залишаються відкритими, і він не очікує, що G7 прийме якесь конкретне рішення у Стрезе.

У цьому випадку офіційні особи продовжать переговори, сподіваючись досягти прогресу до моменту зустрічі лідерів G7 в південному італійському регіоні Апулія 13-15 червня.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що країни "Великої сімки" сходяться на думці щодо плану США щодо використання заморожених російських активів та виділення кредиту на 50 млрд доларів. США хочуть використати прибуток від російських активів, щоб мати можливість надати Києву більше грошей уперед, а майбутні доходи покриють ці витрати.

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G7 Російська Федерація
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