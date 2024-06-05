США готовы предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов: FT назвал условие

Предложение США изложено в документе ЕС для обсуждения, с которым ознакомилось издание.

Согласно документу, США требуют от ЕС продлить до окончания войны санкции против российских госактивов, которые автоматически отменяются каждые полгода при отсутствии единогласного решения.

Однако любое подобное изменение режима ЕС потребует одобрения лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ревностно охраняет свое постоянное право вето на решения о санкциях.

Вашингтон настаивает на достижении соглашения в преддверии саммита лидеров стран "Большой семерки", который состоится в Италии на следующей неделе. Механизм финансирования за счет прибыли от замороженных активов, как ожидается, станет центральным элементом поддержки Украины.

В качестве основного варианта рассматривается план США по предоставлению Украине кредита, возможно, в тандеме с другими государствами G7, примерно соответствующего предполагаемой "прибыли" от сотен миллиардов долларов замороженных активов России, хранящихся на Западе. По мнению дипломатов, это может привлечь до 50 миллиардов долларов.

Точные детали кредита - в том числе срок погашения, процентная ставка, будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, такого как Всемирный банк, - еще не определены.

Но Вашингтон рассматривает любой такой кредит как "обусловленный" тем, что ЕС выделит прибыль от активов для выплат и гарантирует, что "активы российских центральных банков, хранящиеся в ЕС, останутся обездвиженными до тех пор, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, нанесенный Украине".