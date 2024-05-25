Світовий банк погодився керувати кредитним фондом G7 для України на 50 млрд доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Банга був присутній на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки", де обговорювався кредит для України.

Він заявив, що Світовий банк має великий досвід управління подібними невійськовими донорськими фондами, у тому числі для Афганістану, і може "відтворити" цей досвід для надання позики Україні.

"Якщо вони (країни G7, - ред.) вирішать надати нам гроші, чи буду я готовий? Так", - сказав Банга.

За його словами, до нього поки не зверталися з подібним проханням. Глава Світового банку також наголосив, що бере участі в дискусіях G7 щодо фінансування України.