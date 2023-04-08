США готові до "креативу" у питанні звільнення журналіста WSJ та екс-морпіха, - ЗМІ

"США відкриті до креативних рішень щодо досягнення угоди як щодо Вілана, так і щодо Гершковича", - інформує видання, посилаючись на неназваного високопоставленого чиновника з Білого дому.

При цьому чиновник акцентував, що пропозиції мають відповідати законам.

"Це має бути у межах того, що є легально доступним, ми постійно шукаємо, що може бути актуальним або корисним", - повідомило джерело.

Видання зазначає, що затримання журналіста Гершковича привернуло до себе пильну увагу. При цьому переговори щодо Уілана, який є колишнім морським піхотинцем США, зайшли в глухий кут на різних етапах, коли російські посадовці продовжували вимагати в обмін те, чого США не могли дати.

Як додає видання, за таких умов навряд чи буде легко укласти угоду за участю трьох чи більше країн.

Нагадаємо, нещодавно російські силовики затримали в Єкатеринбурзі громадянина США Евана Гершковича, журналіста газети The Wall Street Journal. Його звинуватили у шпигунстві.

Додамо, що лідери обох партій сенату США у спільній заяві закликали російську владу негайно звільнити незаконно затриманого американського журналіста.

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