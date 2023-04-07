Росія висунула звинувачення у "шпигунстві" американському журналісту WSJ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС .

"Слідство ФСБ звинуватило Гершковича у шпигунстві на користь своєї країни. Він категорично відкинув усі звинувачення та заявив, що займався у Росії журналістською діяльністю", - сказав таємний інформатор ТАСС в силових органах.

Нагадаємо, днями журналіста The Wall Street Journal затримали у Росії. Його звинуватили нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК". Пізніше районний суд Москви заарештував журналіста.

Проте, за даними The Guardian, лідери партій у Сенаті США засудили арешт Гершковича і закликали до його негайного звільнення у рідкісній спільній заяві.

"Ми рішуче засуджуємо неправомірне затримання громадянина США і репортера Wall Street Journal Евана Гершковича і вимагаємо негайного звільнення цього всесвітньо відомого і шанованого незалежного журналіста", - йдеться в заяві.

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