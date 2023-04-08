США готовы к "креативу" в вопросе освобождения журналиста WSJ и экс-морпеха, - СМИ

"США открыты к креативным решениям по достижению соглашения как по Вилану, так и по Гершковичу", - информирует издание, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из Белого дома.

При этом чиновник акцентировал, что предложения должны соответствовать законам.

"Это должно быть в пределах того, что легально доступно, мы постоянно ищем, что может быть актуальным или полезным", - сообщил источник.

Издание отмечает, что задержание журналиста Гершковича привлекло к себе пристальное внимание. При этом переговоры касательно Уилана, бывшего морского пехотинца США, зашли в тупик на разных этапах, когда российские чиновники продолжали требовать в обмен то, чего США не могли дать.

Как добавляет издание, в таких условиях вряд ли будет легко заключить соглашение с участием трех или более стран.

Напомним, недавно российские силовики задержали в Екатеринбурге гражданина США Эвана Гершковича, журналиста газеты The Wall Street Journal. Его обвинили в шпионаже.

Добавим, что лидеры обеих партий сената США в совместном заявлении призвали российские власти немедленно освободить незаконно задержанного американского журналиста.

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