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США готові дозволити використовувати у винищувачах F-35 китайський сплав

Фото: США готові дозволити використати у винищувачах F-35 китайський сплав (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

США готові дозволити застосовувати на сучасних винищувачах F-35 компанії Lockheed Martin сплав китайського походження у деталях двигуна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

У вересні Пентагон припинив приймати готові літаки F-35 після того, як виявив, що магніт у двигуні винищувача-невидимки був виготовлений з несанкціонованого матеріалу з Китаю.

Новий указ, підписаний 8 жовтня Вільямом ЛаПланте, головним приймачем зброї Пентагону, дозволяє використання сплаву кобальту та самарію у мастильному насосі двигуна, який не відповідає законам США про закупівлю.

У Пентагоні також заявили, що магніт із китайського сплаву не передає інформацію і не завдає шкоди повітряному судну, а також не створює ризиків для безпеки, тому його використання є цілком безпечним. Постачальник насосів Honeywell International зобов'язався знайти альтернативне джерело металу та використовувати його у насосах у майбутньому.

Нагадаємо, раніше Міноборони США припинило брати на озброєння винищувачі F-35 після того, як виявилося, що магніт, що використовується в двигуні, був вироблений з неліцензованої китайської сировини.

Також повідомлялося, що Держдепартамент США схвалив продаж Німеччини винищувачів F-35, боєприпасів та супутнього обладнання на 8,4 мільярда доларів.

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