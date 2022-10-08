США готові дозволити використовувати у винищувачах F-35 китайський сплав

У вересні Пентагон припинив приймати готові літаки F-35 після того, як виявив, що магніт у двигуні винищувача-невидимки був виготовлений з несанкціонованого матеріалу з Китаю.

Новий указ, підписаний 8 жовтня Вільямом ЛаПланте, головним приймачем зброї Пентагону, дозволяє використання сплаву кобальту та самарію у мастильному насосі двигуна, який не відповідає законам США про закупівлю.

У Пентагоні також заявили, що магніт із китайського сплаву не передає інформацію і не завдає шкоди повітряному судну, а також не створює ризиків для безпеки, тому його використання є цілком безпечним. Постачальник насосів Honeywell International зобов'язався знайти альтернативне джерело металу та використовувати його у насосах у майбутньому.