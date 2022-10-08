США готовы разрешить использовать в истребителях F-35 китайский сплав

США готовы разрешить применять на современных истребителях F-35 компании Lockheed Martin сплав китайского происхождения в деталях двигателя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
В сентябре Пентагон прекратил принимать готовые собранные самолеты F-35 после того, как обнаружил, что магнит в двигателе истребителя-невидимки был изготовлен из несанкционированного материала из Китая.
Новый указ, подписанный 8 октября Уильямом ЛаПланте, главным приемщиком оружия Пентагона, разрешает использование сплава кобальта и самария в смазочном насосе двигателя, который не соответствует законам США о закупках.
В Пентагоне также заявили, что магнит из китайского сплава не передает информацию и не наносит вреда воздушному судну, а также не создает рисков для безопасности, потому его использование вполне безопасно. Поставщик насосов Honeywell International обязался найти альтернативный источник металла и использовать его в насосах в будущем.
Напомним, ранее Минобороны США прекратило брать на вооружение истребители F-35 после того, как оказалось, что используемый в двигателе магнит был произведен из нелицензированного китайского сырья.
Также сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на 8,4 миллиарда долларов.
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