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США в годовщину работы миссии ОБСЕ в Украине призвали Россию не препятствовать ей

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки сделали заявление к седьмой годовщине начала работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Вашингтон призвал Россию не препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине на странице в Twitter.

"Мы высоко ценим неутомимый 24/7 труд международных и местных наблюдателей, которые должны иметь доступ ко всей территории Украины без угроз и запугивания", - заявили в посольстве.

США требуют, чтобы Россия пропустила наблюдателей миссии ОБСЕ на всю оккупированную территорию Украины.

"Мы призываем Россию предоставить наблюдателям миссии неограниченный доступ ко всей территории Украины, свободный от угроз и запугиваний", - отметили в дипломатическом представительстве.

Миссия ОБСЕ начала свою работу на Донбассе в 2014 году. По состоянию на сегодня наблюдатели миссии осуществляют мониторинг ситуации на Донбассе, фиксируют нарушения перемирия и отчитываются об этом.

Напомним, в течение этой недели пророссийские боевики на Донбассе трижды препятствовали работе беспилотников ОБСЕ. Оккупанты глушили беспилотники, чтобы прекратить их полет над оккупированной территорией.

В частности, в понедельник, 15 марта, из-за препятствия со стороны боевиков наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник. Беспилотник миссии упал вблизи Петровки.

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Новости Украины ОБСЕРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки
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