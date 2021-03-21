США в годовщину работы миссии ОБСЕ в Украине призвали Россию не препятствовать ей

"Мы высоко ценим неутомимый 24/7 труд международных и местных наблюдателей, которые должны иметь доступ ко всей территории Украины без угроз и запугивания", - заявили в посольстве.

США требуют, чтобы Россия пропустила наблюдателей миссии ОБСЕ на всю оккупированную территорию Украины.

"Мы призываем Россию предоставить наблюдателям миссии неограниченный доступ ко всей территории Украины, свободный от угроз и запугиваний", - отметили в дипломатическом представительстве.

Миссия ОБСЕ начала свою работу на Донбассе в 2014 году. По состоянию на сегодня наблюдатели миссии осуществляют мониторинг ситуации на Донбассе, фиксируют нарушения перемирия и отчитываются об этом.