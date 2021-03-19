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Боевики трижды за неделю глушили беспилотник ОБСЕ на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Пятница 19 марта 2021 19:12
Боевики трижды за неделю глушили беспилотник ОБСЕ на Донбассе Фото: беспилотник ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать плановой работе патрулей миссии ОБСЕ на Донбассе. За неделю боевики трижды глушили беспилотники ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Так, 15 марта заглушили дважды беспилотники миссии ОБСЕ, которые летали над районами между населенными пунктами Авдеевка и Докучаевск.

Также беспилотник подвергался воздействию помех радиосигнала обоих модулей GPS во время полета над районами между Докучаевском и Зеленым.

Кроме того, 17 марта беспилотник СММ ОБСЕ подвергался воздействию помех радиосигнала, пролетая над населенным пунктом Богдановка.

Также представители ОБСЕ зафиксировали многочисленные факты о минировании оккупантами дорог и участков местности на временно оккупированных территориях.

"Указанные действия со стороны наемников носят системный характер и свидетельствуют об их нежелании придерживаться достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток, 19 марта, не зафиксировано ни одного вражеского выстрела на Донбассе.

Кроме того, за минувшие сутки, 18 марта, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб.

Добавим, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что боевики возобновляют военное присутствие на участке разведения сил на Донбассе. Оккупанты разместили мины вблизи Золотого.

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