США у річницю роботи місії ОБСЄ в Україні закликали Росію не перешкоджати їй

"Ми високо цінуємо невтомну 24/7 працю міжнародних та місцевих спостерігачів, які повинні мати доступ до всієї території України без погроз та залякування", - заявили у посольстві.

США вимагають, щоб Росія пропустила спостерігачів місії ОБСЄ на всю окуповану територію України.

"Ми закликаємо Росію надати спостерігачам місії необмежений доступ до всієї території України, вільний від погроз та залякувань", - наголосили у дипломатичному представництві.

Місія ОБСЄ почала свою роботу на Донбасі у 2014 році. Станом на сьогодні спостерігачі місії здійснюють моніторинг ситуації на Донбасі, фіксують порушення перемир'я та звітують про це.