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Наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник на Донбассе. Его заглушили боевики

Новина українською → Донбасс, Вторник 16 марта 2021 19:01
Наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник на Донбассе. Его заглушили боевики Фото: пророссийский боевик (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Украина

В понедельник,15 марта, миссия ОБСЕ на Донбассе потеряла контроль над пространственным положением беспилотника в районе Петровки. Беспилотник упал из-за работы станции радиоэлектронной борьбы боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook.

"Таким образом, оккупанты пытаются дискредитировать Вооруженные силы Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что беспилотник ОБСЕ зафиксировал на полигоне вблизи населенного пункта Круглык 27 танков оккупантов.

"Вооружение было размещено за пределами выделенных мест хранения вооружения. Это указывает на то, что вооруженные формирования Российской Федерации проводят обучение, а также наращивают вооружение и количество военной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, российско-оккупационные войска продолжают работы по оборудованию новых линий обороны.

Так, украинские военные зафиксировали проведения инженерных работ по углублению и расширению в сторону позиций украинской стороны у населенного пункта Широкино, вблизи Мариуполя, а также в районе населенного пункта Железное.

"Такие действия врага является прямым нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. В частности, оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов, пулеметов и минометов.

Кроме того, за минувшие сутки, 15 марта, боевики обстреливали позиции украинских военных 10 раз.

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