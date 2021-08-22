США и Германия не советуют своим гражданам посещать аэропорт Кабула

США и Германия просят своих граждан в Афганистане избегать поездок в аэропорт Кабула. Обе страны сделали соответствующие заявления в субботу, 21 августа, сославшись на угрозу безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

крайней мере 12 человек были убиты на аэродроме с того момента, как "Талибан" захватил Кабул и разные страны начали эвакуацию своих граждан.

В посольстве США в Афганистане рекомендовали своим гражданам не ездить в аэропорт до тех пор, пока не будут получены инструкции от представителя правительства.

Напомним, что в ЕС высказали опасение по поводу эвакуации из Афганистана. Там считают, что уехать смогут не все.

Ранее сообщалось, что Украина также эвакуирует своих граждан из Афганистана. Также украинские самолеты вывозят граждан других стран.