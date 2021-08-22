США та Німеччина не радять своїм громадянам відвідувати аеропорт Кабула

США та Німеччина просять своїх громадян в Афганістані уникати поїздок в аеропорт Кабула. Обидві країни зробили відповідні заяви в суботу, 21 серпня, пославшись на загрозу безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

принаймні 12 людей, були вбиті на аеродромі з того моменту, як "Талібан" захопив Кабул і різні країни почали евакуацію своїх громадян.

У посольстві США в Афганістані рекомендували своїм громадянам не їздити в аеропорт до тих пір, поки не будуть отримані інструкції від представника уряду.

Нагадаємо, що в ЄС висловили побоювання з приводу евакуації з Афганістану. Там вважають, що виїхати зможуть не всі.

Раніше повідомлялося, що Україна також евакуює своїх громадян з Афганістану. Також українські літаки вивозять громадян інших країн.