США гальмують надання Києву репараційного кредиту від активів РФ, - Bloomberg

США виступають проти ініціативи, яку пропонують лідери Євросоюзу щодо розширення використання заморожених активів РФ - надання репараційного кредиту Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Bloomberg.
За інформацією видання, американські посадовці на зборах МВФ у Вашингтоні минулого тижня повідомили європейських партнерів, що поки не приєднуватимуться до ініціативи.
Одне з джерел зазначило, що США пояснили свою позицію ризиками для стабільності фінансових ринків, інший співрозмовник заявив, що Вашингтон просто не готовий до цього на даному етапі.
Міністерство фінансів США не відповіло на запити про коментар. У вересні глава відомства Скотт Бессент заявив, що Вашингтон відкритий до використання близько 5 млрд доларів російських активів, заморожених у США, але остаточного рішення про їх вилучення поки не ухвалено.
За даними Bloomberg, у межах G7 план ЄС підтримують Велика Британія та Канада, тоді як Японія займає обережну позицію разом зі Сполученими Штатами.
Обачність Сполучених Штатів щодо надання Україні репараційного кредиту може посилити сумніви в ЄС, зокрема в Бельгії, де зберігається більшість активів.
Як відомо, лідери ЄС заявили про готовність розподілити ризики від надання Україні репараційної позики.
Мова йде про фінансові ризики та юридичні. Адже реалізація цього кроку може вплинути як на курс валют в ЄС, так і спровокувати судові позови з боку Москви.
Схожі застереження раніше висловлював і Європейський центральний банк. Його очільниця Крістін Лагард підтримала ідею використання активів як застави, але наголосила, що діяти потрібно узгоджено всіма країнами, які їх утримують.
Більшість із 280 млрд євро заморожених російських активів розміщено в Європі, переважно в бельгійській системі Euroclear.
Відсоткові доходи від цих коштів уже спрямовують до України, однак наразі ЄС розглядає можливість залучення кредитів під заставу активів для формування нового фінансування.
Щодо рішення про можливе надання Україні репараційного кредиту, про це стало відомо 23 вересня.